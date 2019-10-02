В Воронеже догхантеры вновь разбросали по городу отравленную колбасу

СЕГОДНЯ 16:06 2019-10-02T16:06:41+03:00

Хозяевам собак и других питомцев на улице нужно быть бдительнее

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Воронежский фонд «Право на жизнь», оказывающий помощь различным животным, 1 октября предупредил об очередной атаке догхантеров. По словам активистов, на Московском проспекте, в районе Центрального автовокзала, раскидана отрава - вареная колбаса и куски хлеба, внутри которых можно обнаружить некие раскрошенные таблетки.

- А это значит, что человеку - самому жестокому существу на земле опять кто-то жить спокойно мешает. Человек считает, что он имеет право распоряжаться жизнями других и не видит причин в себе! – отмечают в фонде «Право на жизнь».

Совпадение ли, но именно 1 октября 2018 года подобные «лакомства» разбросали в парке Оптимистов в Советском районе. Там горожане впоследствии обнаружили труп собаки, а рядом с ней куски отравленных колбасных изделий.

Не известно, какие таблетки используют догхантеры, однако их наживку может съесть как уличное животное, так и любой домашний питомец во время прогулки. К сожалению, что в первом, что во втором случае спасти собаку или кошку будет крайне трудно.

ИСТОЧНИК KP.RU