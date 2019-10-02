Воронежцам покажут премьеру "Короли интриги" на два раньше официального старта проката

СЕГОДНЯ 15:37 2019-10-02T15:40:20+03:00

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8 октября, на два дня раньше официального старта в прокате, в кинотеатре "Синема парк" воронежцам покажут премьеру фильма «Короли интриги». Это детективная комедия от режиссера Хуана Хосе Кампанеллы, лауреата премии «Оскар» за фильм «Тайна в его глазах».

О чем фильм? Мара Ортис, забытая всеми кинозвезда «золотой эпохи», живет в старинном особняке в пригороде Буэнос-Айреса с экстравагантной компанией бывших коллег: актером-неудачником, язвительным сценаристом и режиссером-циником. Однажды в поместье появляются нежданные гости - молодая пара, положившая глаз на звездное поместье. Они притворяются поклонниками Мары и убеждают актрису продать дом. Но на пути «акул бизнеса» встают мастера дьявольских интриг. Смертельная игра начинается…

«Короли интриги» мастерски играют с жанрами, стилями и полутонами. В основе фильма - классика аргентинского кино «Бывалые парни не используют мышьяк», которая, в свою очередь, базируется на криминальных комедиях 1950-х – «Убийцы леди» и «Добрые сердца и короны». "Короли интриги" заходит дальше, на территорию черного юмора, что придает ему особый шарм. Бойкие диалоги, трогательная история возрождения любви, сюжетные повороты напоминают хрестоматийные комедии Эрнста Любича. «Короли интриги» вобрали в себя лучшие черты детектива, драмы, комедии и мелодрамы.

Начало в 20.00. Билеты можно купить на www.kinoteatr.ru А можно выиграть в "Комсомолке" - подробнее на нашей страничке в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU