В ливень в канализацию Воронежа поступил рекордный объем стоков

СЕГОДНЯ 15:34 2019-10-02T15:45:43+03:00

Система приняла 240 тысяч кубометров воды при нормативах 190 тысяч

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Ливень, который обрушился на Воронеж во вторник, 1 октября, едва не переполнил правобережные очистные сооружения. За сутки в них поступили 240 кубометров воды при обычных показателях – 190 тысяч.

Напомним, в этот день во многих местах Воронежа образовались "запруды". Коммунальным службам пришлось в авральном режиме очищать ливнеприемники от листвы.

За работой оборудования водоканала в этот период постоянно следили сотрудники. Предварительно на предприятии усилили контроль за работой канализационно-насосных станций.

В «ВРК-Воронеж» напомнили горожанам о недопустимости самостоятельного открывания во дворах крышек канализационных люков для спуска накопившейся воды.

- Это приводит к переполнению и подтоплению канализации, которая не предназначена для пропуска ливневых стоков, - отметил начальник участка транспортировки канализационных стоков «РВК-Воронеж» Виталий Максимов.

Кроме того колодцы и камеры, в которых могут скопиться газы, представляют опасность для людей. Самовольное открытие их категорически запрещено!

ИСТОЧНИК KP.RU