2019-10-02T15:34:04+03:00
Происшествия

В Воронеже молодые влюбленные напились и угнали «ВАЗ» со стоянки

Парочка покаталась на чужой машину и бросила ее неподалеку от места преступления
Олег ИВАНОВ
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20-летний житель Рамонского района на долгое время оставил свой автомобиль «ВАЗ» на территории гаражно-строительного кооператива на улице Антонова-Овсеенко в Воронеже. Однако на днях он реши проведать свою машину, и обнаружил, что легковушка куда-то пропала.

Оказалось, что еще 20 сентября в период с 9.00 до 23.00 некто вскрыл машину, затем запустил двигатель, соединив нужные провода. Угонщиками оказались местные жители 22-летний парень и 18-летняя девушка. Ранее они уже были судимы. Их задержали полицейские.

В отделе юные Бонни и Клайд признались, что были пьяны и захотели покататься. После они бросили транспортное средство недалеко от места преступления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Сейчас эта парочка находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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