В Воронеже молодые влюбленные напились и угнали «ВАЗ» со стоянки
20-летний житель Рамонского района на долгое время оставил свой автомобиль «ВАЗ» на территории гаражно-строительного кооператива на улице Антонова-Овсеенко в Воронеже. Однако на днях он реши проведать свою машину, и обнаружил, что легковушка куда-то пропала.
Оказалось, что еще 20 сентября в период с 9.00 до 23.00 некто вскрыл машину, затем запустил двигатель, соединив нужные провода. Угонщиками оказались местные жители 22-летний парень и 18-летняя девушка. Ранее они уже были судимы. Их задержали полицейские.
В отделе юные Бонни и Клайд признались, что были пьяны и захотели покататься. После они бросили транспортное средство недалеко от места преступления.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Сейчас эта парочка находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU