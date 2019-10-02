Начальница казенного учреждения в Воронежской области премировала сотрудников, а деньги забирала себе

СЕГОДНЯ 14:28 2019-10-02T14:28:21+03:00

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46-летнюю жительницу Петропавловского района обвиняют в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Женщина занимала руководящую должность в одном из муниципальных казенных учреждений. Вот только она решила, что одной зарплаты ей недостаточно.

Учитывая, что премирование сотрудников входило в ее должностные обязанности, женщине не составило труда составить несколько заявлений от имени работников. Якобы сотрудники обращались с просьбами о выдаче им материальной помощи в связи с тяжелым материальным положением. Начальница сама расписывалась - имитируя чужие подписи.

Затем, предоставив приказы о поощрении сотрудников, а также расходные кассовые ордера с поддельными подписями, женщина шла к кассиру. Та в свою очередь доверяла начальнице и выдавала ей деньги напрямую. Так руководитель получила 21 500 рублей.

- Обвиняемая полностью признала свою вину, раскаялась. Уголовное дело направлено в суд, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU