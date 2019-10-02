Воронежцев приглашают на спортивный праздник «День ходьбы»

СЕГОДНЯ 14:23 2019-10-02T14:23:52+03:00

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В субботу, 5 октября, в Воронеже пройдет спортивный праздник для всех возрастов «День ходьбы. Личным примером!». В программе мероприятия ходьба, в том числе скандинавская с инструктором на дистанцию три километра, групповая зарядка, интереснейшие командные соревнования по мини-футболу и волейболу и необычный турнир по «шахпонгу» – это сочетание шахмат и настольного тенниса. Те, кто сайте gto.ru, смогут сдать нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!».

«День ходьбы» пройдет на территории спорткомплекса «Олимпик» с 10.00 до 13.00.

ИСТОЧНИК KP.RU