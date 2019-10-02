2019-10-02T13:07:03+03:00
Общество

Многодетная мать в Воронежской области попыталась прогнать инспектора ПДН лопатой

Теперь же самой женщине грозит уголовное наказание
Олег ИВАНОВ
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней уроженки Липецкой области. Женщину обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Эта многодетная мать вместе с сожителем обосновалась в поселке Грибановский. В мае 2019 года инспектор по делам несовершеннолетних местного отдела МВД России с сотрудником реабилитационного центра для несовершеннолетних и специалистом сектора опеки и попечительства посетили семью. Они состояли на профилактическом учете.

В тот день и мать и ее возлюбленный были сильно пьяны, малолетних детей соответственно никто не контролировал, у малышей был неопрятный внешний вид, а в доме даже не было продуктов.

Сотрудник полиции объявила матери, что детей необходимо отвезти в центр реабилитации. Но недовольная женщина замахнулась на инспектора ПДН лопатой и стала угрожать побить ее.

- На предварительном следствии женщина признала вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказал руководитель Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Юрий Абуладзе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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