Многодетная мать в Воронежской области попыталась прогнать инспектора ПДН лопатой
Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней уроженки Липецкой области. Женщину обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
Эта многодетная мать вместе с сожителем обосновалась в поселке Грибановский. В мае 2019 года инспектор по делам несовершеннолетних местного отдела МВД России с сотрудником реабилитационного центра для несовершеннолетних и специалистом сектора опеки и попечительства посетили семью. Они состояли на профилактическом учете.
В тот день и мать и ее возлюбленный были сильно пьяны, малолетних детей соответственно никто не контролировал, у малышей был неопрятный внешний вид, а в доме даже не было продуктов.
Сотрудник полиции объявила матери, что детей необходимо отвезти в центр реабилитации. Но недовольная женщина замахнулась на инспектора ПДН лопатой и стала угрожать побить ее.
- На предварительном следствии женщина признала вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказал руководитель Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Юрий Абуладзе.
ИСТОЧНИК KP.RU