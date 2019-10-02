В Воронеже обиженная женщина воткнула нож в спину супругу
На днях в одно из медучреждений Воронежа в приемное отделение обратился 50-летний местный житель с телесными повреждениями – у него было проникающее ножевое ранение. Мужчине потребовалась госпитализация. Медики тут же сообщили о ЧП в дежурную часть полиции.
Оказалось, что мужчина в своей квартире на улице 9 Января выпивал вместе с 34-летней гражданской супругой. Но «романтический вечер» закончился словесным конфликтом. Видимо, это так разозлило женщину, что она ударила ножом возлюбленного в спину.
Полицейские задержали супругу на месте происшествия и доставили в отдел полиции. Она была в состоянии алкогольного опьянения. Орудие преступления изъято. В отделе полиции женщина, ранее судимая за умышленное причинение легкого вреда здоровью, грабеж и имущественное преступление, во всем призналась.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Женщине грозит до 10 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU