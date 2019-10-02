2019-10-02T12:47:42+03:00
Общество

В Воронеже обиженная женщина воткнула нож в спину супругу

Теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На днях в одно из медучреждений Воронежа в приемное отделение обратился 50-летний местный житель с телесными повреждениями – у него было проникающее ножевое ранение. Мужчине потребовалась госпитализация. Медики тут же сообщили о ЧП в дежурную часть полиции.

Оказалось, что мужчина в своей квартире на улице 9 Января выпивал вместе с 34-летней гражданской супругой. Но «романтический вечер» закончился словесным конфликтом. Видимо, это так разозлило женщину, что она ударила ножом возлюбленного в спину.

Полицейские задержали супругу на месте происшествия и доставили в отдел полиции. Она была в состоянии алкогольного опьянения. Орудие преступления изъято. В отделе полиции женщина, ранее судимая за умышленное причинение легкого вреда здоровью, грабеж и имущественное преступление, во всем призналась.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Женщине грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Начальница казенного учреждения в Воронежской области премировала сотрудников, а деньги забирала себе
Воронежцев приглашают на спортивный праздник «День ходьбы»
Воронежским пенсионерам окажут бесплатную юридическую помощь
В Воронежской области УК заплатит штраф за опоздание в передаче сведений в жилинспекцию
Многодетная мать в Воронежской области попыталась прогнать инспектора ПДН лопатой
В Воронеже поймали мошенника, торговавшего несуществующими запчастями
Из Воронежа на одном самолете можно будет слетать и в Киргизию, и в Таджикистан
Воронежских предпринимателей собрали, чтобы обсудить бизнес-климат региона
Гендиректором воронежского аэропорта стал управленец из Сибири
Лишившему жизни двух подростков воронежцу дали три года колонии
В новой школе Воронежа разобрали потолок
В Воронежской области в повторном ДТП погиб водитель «Валдая»
В Воронежской области на треть выросла заболеваемость ОРВИ
В Воронеже прошел творческий вечер слушателей Академии пенсионеров
Умерла известная воронежская частушечница Анастасия Ивонина