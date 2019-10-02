Из Воронежа на одном самолете можно будет слетать и в Киргизию, и в Таджикистан
Со 2 ноября в Воронежском аэропорту откроют новый международный рейс. Он свяжет столицу Черноземья с киргизским городом Ош и столицей Таджикистана Душанбе.
Лайнеры «Airbus A320» компании «Уральские авиалинии» будут отправляться по круговому маршруту Ош (Киргизия) - Воронеж - Душанбе (Таджикистан) по субботам. Салон самолетов рассчитан на 162 пассажира.
- Лайнеры будут летать так: из города Ош в Воронеж, оттуда в Душанбе, из столицы Таджикистана снова в Ош и так далее по кругу, - пояснили в пресс-службе Воронежского аэропорта.
Авиабилеты уже появились в продаже. Подробное расписание обещают разместить на сайте Воронежского аэропорта в течение ближайшего дня.
Напомним, на днях в нашем аэропорту сменился генеральный директор.
ИСТОЧНИК KP.RU