Гендиректором воронежского аэропорта стал управленец из Сибири

СЕГОДНЯ 11:48 2019-10-02T12:48:24+03:00

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Во вторник, 1 октября, коллективу воронежского аэропорта представили нового генерального директора Романа Фроленко. Ранее занимавший этот пост Александр Белевич уволился и продолжит карьеру в другом месте.

Роман Фроленко до этого назначения возглавлял международный аэропорт Томск «Богашево» в течение пяти лет. В авиационной отрасли он трудится более 20 лет. За это время Фроленко поработал в крупнейших российских авиакомпаниях.

Перед новым руководителем стоят масштабные задачи - строительство нового аэровокзального комплекса и увеличение пассажиропотока за пять лет до цифры 2,5 миллиона человек в год. Для сравнения – в Томске во время работы Фроленко эта цифра приближалась к миллиону в год.

ИСТОЧНИК KP.RU