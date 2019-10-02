В новой школе Воронежа разобрали потолок

СЕГОДНЯ 11:15 2019-10-02T11:15:29+03:00

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Только месяц отучились ребята в новой школе №106, как соцсети взорвало сообщение «в новом здании рухнул потолок». Такой пост с фотографией разбитой плитки на полу появился утром 2 октября в паблике «Типичный Воронеж» во "Вконтакте". Кроме того, нашароханные родители рассказали о якобы эвакуации учреждения, которая прошла накануне. «Не иначе из-за рухнувшего потолка!»

- Никакого ЧП в школе не было, - заверили «Комсомолку» в пресс-службе мэрии. – 1 октября персонал школы отрабатывал действия на случай чрезвычайной ситуации по распоряжению руководства заведения.

Не падал и потолок, утверждают в горадминистрации. По словам сотрудников пресс-службы, во время приемки в эксплуатацию здания обнаружился дефект прилегания кровли. Чтобы впоследствии это не стало причиной протечек, мэрия потребовала от подрядчика устранить дефект.

- Добраться до крыши, не снимая потолка, невозможно, - пояснил наш собеседник. – Во время демонтажа потолочного покрытия одна плитка сломалась. Именно она и попала на фотографию. В ближайшее время все исправят.

ИСТОЧНИК KP.RU