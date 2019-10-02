В Воронежской области в повторном ДТП погиб водитель «Валдая»

СЕГОДНЯ 10:35 2019-10-02T10:35:51+03:00

За день на дорогах Воронежской области погибли два человека Фото: из архива «КП»

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Нелепая трагедия произошла вечером 1 октября на 772 километре трассы «Дон» в Богучарском районе. Около 19 часов здесь произошло столкновение автомобилей «Валдай» и «Ивеко» с полуприцепом. Водители этих транспортных средств выясняли обстоятельства аварии и ждали полицию. В этот момент на них налетел еще один грузовик «Ивеко», который двигался в сторону столицы. В результате повторного ДТП водитель «Валдая» получил смертельные травмы, от которых скончался в больнице. Личность погибшего выясняют полицейские.

В тот же день на этой же федеральной трассе в Нижнедевицком районе автомобиль МАН с полуприцепом, под управлением 49-летнего местного жителя, двигаясь со стороны Москвы, снес пешехода. От полученных травм 34-летний житель Липецкой области скончался на месте.

По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU