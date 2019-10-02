В Воронежской области в повторном ДТП погиб водитель «Валдая»
Нелепая трагедия произошла вечером 1 октября на 772 километре трассы «Дон» в Богучарском районе. Около 19 часов здесь произошло столкновение автомобилей «Валдай» и «Ивеко» с полуприцепом. Водители этих транспортных средств выясняли обстоятельства аварии и ждали полицию. В этот момент на них налетел еще один грузовик «Ивеко», который двигался в сторону столицы. В результате повторного ДТП водитель «Валдая» получил смертельные травмы, от которых скончался в больнице. Личность погибшего выясняют полицейские.
В тот же день на этой же федеральной трассе в Нижнедевицком районе автомобиль МАН с полуприцепом, под управлением 49-летнего местного жителя, двигаясь со стороны Москвы, снес пешехода. От полученных травм 34-летний житель Липецкой области скончался на месте.
По факту ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU