В Воронеже прошел творческий вечер слушателей Академии пенсионеров

СЕГОДНЯ 08:21 2019-10-02T08:21:51+03:00

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Накануне Международного дня пожилых людей в управлении соцзащиты Ленинского района прошел творческий вечер слушателей Академии пенсионеров. Рукодельницы и рукодельники не только показали плоды своего мастерства, но и поделились опытом изготовления изделий из дерева, ткани, лент.

- Проект управления социальной защиты населения Ленинского района «Академия для пенсионеров» существует с 2011 года при поддержке управы района и постоянных партнеров – промышленных и коммерческих предприятий, - рассказали в управе района.

Председатель Совета ветеранов Ленинского района Евгений Правдухин поздравил слушателей с праздником, а самым активным вручил благодарственные письма.

Занятия в «Академии для пенсионеров» разноплановые: это изучение иностранных языков (немецкий, французский, английский), уроки обучающие изобразительному искусству, прикладному творчеству, компьютерной грамотности и многому другому. Всего 10 направлений. Проводятся занятия сотрудниками учреждения и серебряными волонтерами.

ИСТОЧНИК KP.RU