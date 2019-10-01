Умерла известная воронежская частушечница Анастасия Ивонина

1 Окт. 22:53 2019-10-01T22:53:56+03:00

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Ушла из жизни выдающаяся исполнительница народных песен и частушек, лауреат премии Правительства РФ «Душа России» Анастасия Ивонина. Ей было 88 лет. Печальную новость сообщил Воронежский областной центр народного творчества и кино.

Анастасия Ивановна родилась в селе Никольское Воробьевского района. Певческий талант она унаследовала от своих родителей и была одним из ярких носителей песенного наследия своей малой родины.

Дебют певицы состоялся в 1943 году на сцене воронежской филармонии, где она выступала с воробьевским хором колхозников. После этого талант народной певицы заметили и высоко оценили Константин Массалитинов и Мария Мордасова и пригласили ее в молодой хоровой коллектив, который впоследствии стал прославленным Воронежским русским народным хором. Анастасия Ивонина отказалась от предложения, но дружбу с Марией Мордасовой сохранила.

Анастасия Ивонина достойно представляла Воронежскую область на фольклорных фестивалях и конкурсах. В 2011-м певица принимала участие в широкомасштабном телепроекте «Вся Россия». В 2012 году французский режиссер Винсент Мун снял фильм с участием Анастасии Ивановны и фольклорного ансамбля «Верея» из Воробьевки, картина вошла в цикл короткометражек о песенных традициях Воронежской области «Женщины Черноземья». В 2014-м Ивонина участвовала в съемках докфильма «Россия – любовь моя», где поразила всех уникальными приемами народного пения.

Светлая память…

ИСТОЧНИК KP.RU