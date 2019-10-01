2019-10-01T22:24:32+03:00
Звезды

ВИА «Лейся, песня!» отметит с воронежцами 45-летие

Концерт пройдет в середине октября
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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афиша ВКЗафиша ВКЗ
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16 октября в столицу Черноземья приедет с гастролями вокально-инструментальный ансамбль «Лейся, песня!». Легендарный ВИА отметит с воронежцами юбилей - в 2019-м коллектив празднует 45-летие.

Эти годы наполнены событиями, связанными с историей страны. Вместе с ней ансамбль прожил сложную жизнь, в которой были и яркие наполненные славой периоды, и периоды забвения, непростое вливание в новую эпоху, с непривычными прежде законами концертной системы. И все же, несмотря на все перипетии непростой судьбы, коллектив продолжает работу. А поддерживает и вдохновляет ансамбль на сохранение лучших традиций и создание новых композиций любовь поклонников к жанру ВИА и незабываемым песням. А в копилке коллектива достаточно хитов, перепетых звездами эстрады разных поколений от Анны Герман и Иосифа Кобзона до современных исполнителей - «Прощай, родная земля», «Где же ты была», «Невезучий», «Качается вагон», «Песенка про сапожника», «Кто тебе сказал» и, конечно, визитная карточка ансамбля - «Обручальное кольцо».

Концерт пройдет 16 октября в 19.00 в ВКЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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