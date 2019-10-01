Михаил Полицеймако и Анна Ардова сыграют воронежцам про любовь на последнем этаже

СЕГОДНЯ 21:30 2019-10-01T21:32:32+03:00

Изменить размер текста: A A

15 октября в Воронеж со спектаклем "Последний этаж" приедут известные артисты Анна Ардова и Михаил Полицеймако. Это комедия про любовь. А она всегда падает вам на голову неожиданно, как чума. Можно сказать, это и произошло на лестничной клетке небоскреба в самом центре мегаполиса. Успешный адвокат Роман затевает капитальный ремонт в только что купленной квартире, чем жутко раздражает свою новую соседку Викторию. В какой-то момент терпению очаровательной девушки приходит конец, и, столкнувшись с новоиспеченным соседом на лестничной клетке, она решается выяснить с ним отношения в достаточно жесткой форме. Так происходит их знакомство, после чего события начинают развиваться абсолютно непредсказуемо…

Спектакль покажут в ВКЗ 15 октября в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU