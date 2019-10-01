Потоп в Воронеже попал на видео

СЕГОДНЯ 18:34 2019-10-01T18:35:05+03:00

Такая вот ливневка у БСМП. Фото: Сергей Кузнецов.

Небольшой дождь превратил в море дорогу под мостом у БСМП [видео]

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Потоп у БСМП сняли на видео. На нем ушли под воду фура и джип. Почти наверняка машины получили сильный гидроудар и им предстоит нешуточный ремонт.

Напомним, не очень сильный дождь вызвал транспортный коллапс в Воронеже с утра 1 октября. Машины и автобусы стояли в 9-балльных пробках на Московском проспекте, прилегающих к нему боковых улицах, 9 Января, Остужевском кольце, на подъезде к мосту ВОГРЭСС.

В мэрии сообщили, что подтопления произошли из-за длительного дождя. Воду постепенно убрали. Впрочем, вопросов к состоянию ливневки от этого меньше не становится.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/735233" frameborder="0"></iframe> Потоп в Воронеже.Видео: Павел Шишкин.

ИСТОЧНИК KP.RU