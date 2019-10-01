Потоп в Воронеже попал на видео
Потоп у БСМП сняли на видео. На нем ушли под воду фура и джип. Почти наверняка машины получили сильный гидроудар и им предстоит нешуточный ремонт.
Напомним, не очень сильный дождь вызвал транспортный коллапс в Воронеже с утра 1 октября. Машины и автобусы стояли в 9-балльных пробках на Московском проспекте, прилегающих к нему боковых улицах, 9 Января, Остужевском кольце, на подъезде к мосту ВОГРЭСС.
В мэрии сообщили, что подтопления произошли из-за длительного дождя. Воду постепенно убрали. Впрочем, вопросов к состоянию ливневки от этого меньше не становится.
Потоп в Воронеже.Видео: Павел Шишкин.
ИСТОЧНИК KP.RU