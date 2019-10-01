«Квадра»: «В том, что провалился грузовик, виноваты подрядчики»

СЕГОДНЯ 17:07 2019-10-01T17:08:15+03:00

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Компания «Квадра» выдвинула свою версию причин того, что задние колеса грузовика «ГАЗель» ушли под асфальт. Напомним, ЧП случилось у дома № 36а на улице Ворошилова между 10 и 11 часами 1 октября.

- Работы по благоустройству на этом участке проводила подрядная организация, - рассказали в ПАО «Квадра». - В пятницу, 27 сентября, ее сотрудники уложили асфальт. Акт выполненных работ с нашей стороны подписан не был. Это делается только после того, как мы проверяем, соответствует ли благоустройство все необходимым требованиям. В данном случае уже до проверки очевидно, что не соответствует. Подрядчик сделает благоустройство заново за свой счет. И мы примем работу только после того, как убедимся, что все сделано хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU