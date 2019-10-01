2019-10-01T17:08:15+03:00
Происшествия

«Квадра»: «В том, что провалился грузовик, виноваты подрядчики»

По версии компании, асфальт на воронежской улице Ворошилова уложили плохо
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Асфальт в месте, где под него ушли задние колеса грузовика, будут перекладывать за счет подрядчика.Асфальт в месте, где под него ушли задние колеса грузовика, будут перекладывать за счет подрядчика.Фото: «Аварии/ДТП/Воронежа».
Изменить размер текста:

Компания «Квадра» выдвинула свою версию причин того, что задние колеса грузовика «ГАЗель» ушли под асфальт. Напомним, ЧП случилось у дома № 36а на улице Ворошилова между 10 и 11 часами 1 октября.

- Работы по благоустройству на этом участке проводила подрядная организация, - рассказали в ПАО «Квадра». - В пятницу, 27 сентября, ее сотрудники уложили асфальт. Акт выполненных работ с нашей стороны подписан не был. Это делается только после того, как мы проверяем, соответствует ли благоустройство все необходимым требованиям. В данном случае уже до проверки очевидно, что не соответствует. Подрядчик сделает благоустройство заново за свой счет. И мы примем работу только после того, как убедимся, что все сделано хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Потоп в Воронеже попал на видео
В Воронеже, сосну, повисшую на проводах, спилили
Николай Шишкин рассказал, как воронежские политики пытались «сливать» прокурорам компромат
Воронежский «Буран» подписал еще одного вратаря
Мошенник отправил воронежцу песок вместо игровой приставки
Мать солдата, погибшего под Воронежем, подала иск в Европейский суд
Насколько подорожает проезд в Воронеже, станет известно в течение десяти дней
В Воронеже выступит ЛСП
Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке
В центре Воронежа две девицы залезли на козырек магазина и там застряли
Владимир Нетёсов: «В ходе обеспечения ясельными местами в детсадах региона было создано около 600 дополнительных рабочих мест»
Воронежцам бесплатно покажут «Сокровища музеев России»
В Воронеже грузовик ушел под асфальт
Воронежский чиновник Минобороны забрал из премий подчиненных 2,9 миллиона рублей