2019-10-01T16:55:03+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» подписал еще одного вратаря

21-летний Георгий Анаркулов перешел из пермского «Молота-Прикамье»
Юрий КОЗЛОВ
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Георгий Анаркулов.Георгий Анаркулов.Фото: с сайта ХК «Буран»
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Во вторник, 1 октября, состав «Бурана» пополнил 21-летний вратарь Георгий Анаркулов (рост 188 сантиметров, вес 78 килограммов). Воспитанник пермской школы хоккея в последнее время выступал за родной «Молот-Прикамье». Также у Георгия есть опыт выступлений за «Славутич» из Смоленска и «Реактор» из Нижнекамска.

На данный момент вратарская линия «Бурана» состоит из 26-летнего Максима Аляпкина и 19-летнего Даниила Исаева, а теперь еще и Анаркулова. Голкипер Андрей Макаров ранее перешел в клуб КХЛ – рижское «Динамо».

Напомним, после победы над «Торпедо» из Усть-Каменогорска – 3:2 «Буран» поднялся на 21 место. 2 октября «ураганные» сыграют на выезде с «Металлургом» из Новокузнецка. Матч начнется в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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