2019-10-01T16:25:56+03:00
Происшествия

Мошенник отправил воронежцу песок вместо игровой приставки

За такую «технику» молодой человек заплатил 10 200 рублей
Олег ИВАНОВ
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26-летний воронежец нашел в интернете объявление о продаже игровой приставки. Он давно искал данный товар, а тут еще и цена оказалась сказочной, поэтому он начал переписку с продавцом.

Проблема была в том, что хозяин техники жил в другом регионе. Однако мужчины договорились, что воронежец оплатит товар после того, как получит фото квитанции, подтверждающей почтовое отправление посылки.

На следующий день с помощью мессенджера хозяин техники отправил фото. Воронежец, не раздумывая, перевел ему 10 200 рублей. Спустя несколько дней молодому человеку действительно пришла посылка из Ростова-на-Дону. Однако уже на почте он понял, что стал жертвой обмана, так как в посылке находилось некое сыпучее вещество, похожее на песок. На телефонные звонки мошенник больше не отвечал.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские разыскивают мошенника. Сотрудники настоятельно рекомендуют жителям Воронежа быть бдительными при совершении финансовых сделок через интернет-ресурсы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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