Воронежский чиновник Минобороны забрал из премий подчиненных 2,9 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:04 2019-10-01T15:04:10+03:00

Теперь же ему предстоит заплатить штраф в 30 тысяч рублей

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Ленинский районный суд прекратил уголовное дело в отношении начальника воронежского ФКУ «Управление финансового обеспечения» (УФО) Министерства обороны России. Мужчине лишь придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей в доход государства. Его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).

Как установил суд, в начале 2013 года мужчина решил, что некоторые его коллеги «будут согласны» сдавать часть премиальных выплат. Как только баланс на банковских картах подчиненных пополнялся, он начинал собирать деньги с помощью заместителя, а когда того не было, то и лично. Размер собираемой «подати» начальник определял сам. Так продолжалось до 31 декабря 2016 года.

- Осознавая, что в случае отказа от сдачи денежных средств со стороны начальника последуют неблагоприятные последствия по работе вплоть до расторжения трудового договора, сотрудники УФО дали свое согласие на ежемесячную сдачу денежных средств с премиальных выплат, - подтверждают в Ленинском суде.

За три года начальник воронежского ФКУ получил 2,9 миллиона рублей. С одного из подчиненных он, например, «заработал» 591 тысячу рублей. Были и те, кто отделался легче и заплатил всего 230 тысяч рублей. Всего под дополнительным «налогообложением» оказалось семь человек.

Людям эти сборы мужчина объяснял тем, что необходимо провести хозяйственных работы или улучшить материально-бытовые условия. И это не совсем ложь: на нужды УФО он действительно потратил 813 409 рублей. Вот только другими 2,1 миллиона начальник распорядился уже по своему усмотрению.

Так как мужчина возместил ущерб, его наказание решили ограничить штрафом. На судебном заседании прокурор, старший помощник военного прокурора Воронежского гарнизона, не стал возражать против прекращения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU