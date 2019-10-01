2019-10-01T12:01:06+03:00
Общество

Сеть розничных магазинов в Воронеже оштрафовали за неправильное хранение яиц

В частности нормам не соответствовала влажность воздуха
Олег ИВАНОВ
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Региональное управление Россельхознадзора совместно с прокуратурой Железнодорожного района провело внеплановые выездные проверки в сети розничных магазинов «Магнит» АО «Тандер» Воронежа.

- В ходе проверки установлено, что в пяти магазинах имеются нарушения температурно-влажностного режима хранения пищевых продуктов, а именно: яйца куриные хранятся без контроля условий, заявленных производителем (отсутствует прибор, измеряющий влажность воздуха). Также выявлен факт хранения яиц куриных при влажности воздуха 93%, в то время как допустимая норма составляет 88%, - сообщили в пресс-службе управления.

Нарушение температурно-влажностного режима может обернуться тем, что продукт попросту пропадет.

- Постановлениями управления должностные лица АО «Тандер» признаны виновными в совершении административных правонарушений по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ. Им назначены наказания в виде штрафов, - добавили в пресс-службе Россельхознадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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