2019-10-01T11:23:13+03:00
Происшествия

В Воронеже один покупатель забыл портмоне на кассе, а другой им воспользовался

Вора быстро поймали
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Слава камерам видеонаблюдения, которые есть сейчас практически везде - в магазинах, на почтах, на улицах, на подъездах домов. Записи их помогают оперативно раскрывать преступления. На днях полицейские поймали похитителя кошелька.

30-летний воронежец лишился портмоне после похода в магазин в Северном районе. Просто забыл его на кассе, когда складывал продукты в пакет. Когда опомнился и вернулся - кошелька и след простыл. А в нем было около 19 тысяч рублей и документы.

По изъятым записям с камер видеонаблюдения сотрудники полиции обнаружили вора, установили номера его машины и 32-летнего воронежца задержали. В полиции у подозреваемого изъяли портмоне и документы потерпевшего. Задержанный признался, что стоял в очереди за потерпевшим, увидел, что мужчина забыл портмоне и прикарманил его. И даже успел потратить похищенные деньги на продукты.

Теперь ему за кражу грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Воронежа пыталась «отмыть» 750 тыс рублей, полученных за сбыт наркотиков
Сезон фонтанов в Воронеже закрыли с помощью танго
В Воронеже мать и две дочери отравились угарным газом из-за неисправности в колонке
В фильме про уроженку Воронежа Юлию Началову певицу сыграет Марина Орлова
Сеть розничных магазинов в Воронеже оштрафовали за неправильное хранение яиц
В Воронеже работала подпольная лаборатория по производству амфетамина
В Воронеже 83-летний водитель «Дэу-Нексия» сбил школьницу
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по кредитному продукту «Бизнес-цель»
Воронеж затопило дождем: "утонули" даже фуры
После капремонта системы теплоснабжения жильцы воронежского дома еще больше замерзли
В Воронежской области "девятка" сбила пенсионерку
В Воронеже отменили еще два гастрольных мероприятия
В Воронежскую область на пленэр съедутся именитые художники