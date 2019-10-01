В Воронеже один покупатель забыл портмоне на кассе, а другой им воспользовался

СЕГОДНЯ 11:23 2019-10-01T11:23:13+03:00

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Слава камерам видеонаблюдения, которые есть сейчас практически везде - в магазинах, на почтах, на улицах, на подъездах домов. Записи их помогают оперативно раскрывать преступления. На днях полицейские поймали похитителя кошелька.

30-летний воронежец лишился портмоне после похода в магазин в Северном районе. Просто забыл его на кассе, когда складывал продукты в пакет. Когда опомнился и вернулся - кошелька и след простыл. А в нем было около 19 тысяч рублей и документы.

По изъятым записям с камер видеонаблюдения сотрудники полиции обнаружили вора, установили номера его машины и 32-летнего воронежца задержали. В полиции у подозреваемого изъяли портмоне и документы потерпевшего. Задержанный признался, что стоял в очереди за потерпевшим, увидел, что мужчина забыл портмоне и прикарманил его. И даже успел потратить похищенные деньги на продукты.

Теперь ему за кражу грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU