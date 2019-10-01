2019-10-01T11:32:49+03:00
Общество

Воронеж затопило дождем: "утонули" даже фуры

На нескольких улицах коммунальщики ведут откачку воды
Ярослав ИВАНОВ
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фото Сергея Кузнецова.фото Сергея Кузнецова.
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Первый серьезный дождь в осеннем сезоне и Воронеж снова "по уши" в воде. Потоп спровоцировал 9-балльные пробки. С утра стояли Московский проспект, прилегающие к нему улицы, а также 9 января, Остужевское кольцо, подъезд к Вогрэссовскому мосту... Под виадуком у БСМП "утонули" даже фуры.

Доставайте рыбацкие сапоги и лодки. Проблема с забитыми ливневками будет с каждым днем усугубляться.

- Из-за продолжительного дождя к утру в Воронеже образовались несколько мест подтоплений, в основном, в низинных местах, куда вода стекает сразу с нескольких направлений. Каждое из таких мест находится на контроле районных управ, ведется работа по устранению последствий, - сообщили в мэрии. - В настоящее время специализированная техника и водооткачивающие помпы работают на улицах Героев Сибиряков, Ильюшина, Ростовской, перекрестке улиц Плехановская - Кольцовская, в Детском переулке. С Кольцовской - Плехановской вода уходит. Решетки ливнеприемников за ночь забились листвой, поэтому вода уходила очень медленно. В течение нескольких минут будет нормализована там ситуация.

фото мэрии Воронежа

фото мэрии Воронежа

ИСТОЧНИК KP.RU

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