2019-09-30T18:16:08+03:00
Общество

В центре Воронежа благоустроили восемь дворов

Общий объем финансирования составил почти 33 миллиона рублей
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта мэрии Воронежафото с сайта мэрии Воронежа
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Комиссия приняла у подрядчиков восемь дворов Центрального района Воронежа, в которых этим летом прошел ремонт по программе «Формирование комфортной городской среды». Это ул. Мира, 3а; Тимирязева, 12б; Студенческая, 31; Плехановская, 20; Ломоносова, 4/7; Ломоносова, 114/8; Березовая Роща, 20; проспект Революции, 5а. На их благоустройство в сумме выделялось 32,8 миллиона рублей.

- В каждом из дворов были проведены работы, определенные жителями: ремонт асфальтобетонного покрытия, тротуарной части, установка элементов детского и спортивного оборудования, ограждений, скамеек и урн, организовано освещение территорий, - рассказали в управе Центрального района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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