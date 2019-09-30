В Воронеже полиция раскритиковала участников «Велоночи»

СЕГОДНЯ 18:00 2019-09-30T18:00:16+03:00

Акция в этом году собрала около трех тысяч участников

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28 сентября «Велоночь» вернулась на центральные улицы Воронежа, и хотя погода в этот день не радовала, традиционная акция собрала около трех тысяч участников. Для сравнения в прошлом году мероприятие установило своеобразный антирекорд - тогда приехало всего около тысячи участников.

Однако на еженедельном рабочем совещании в администрации Воронежа 30 сентября вопросы к велосипедистам возникли у городской полиции. Начальник УМВД по Воронежу Сергей Власов раскритиковал участников, которые выезжали на встречную полосу, создавали заторы в колонне и часто останавливались. Кроме того, у многих горожан не было ни спецжилетов, ни каких-либо других светоотражающих элементов.

- В следующий раз надо десять раз подумать, прежде чем проводить такое мероприятие, - подчеркнул Сергей Власов. Впрочем, в администрации города подобных заявлений делать не стали.

Отметим, что в этом году велопарад начался от дворца спорта «Юбилейный» и прошел по улицам Карла Маркса, Революции 1905 года, Среднемосковской, Московскому проспекту, улицам 45-й Стрелковой дивизии, Транспортной, проспекту Революции, улицам Пушкинской, Среднемосковской, Кольцовской, Карла Маркса – потом колонна вернулась к месту старта. Колонну сопровождали экипажи ДПС и машины волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU