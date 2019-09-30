Маршрутный ПАЗ, рейсовый автобус и «Газель» устроили массовое ДТП в Воронеже
Массовое ДТП с участием двух автобусов случилось в Воронеже 30 сентября. По данным полиции, произошло все примерно в 16.17 на Ленинском проспекте в районе дома № 156. 40-летний водитель, управляя маршрутным ПАЗом № 26 а, выехал на встречку, где столкнулся с пассажирским автобусом «Неоплан». Им управлял 43-летний мужчина, транспорт следовал в Волгоград. После этого удара маршрутка столкнулась еще и с «Газелью».
Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, в результате ДТП пострадали три пассажира ПАЗа. Мужчину и двух женщин доставили в больницу. Их личности устанавливаются. Также сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства и причины аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU