2019-09-30T17:55:43+03:00
Происшествия

Маршрутный ПАЗ, рейсовый автобус и «Газель» устроили массовое ДТП в Воронеже

В результате аварии трех человек доставили в больницу
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Массовое ДТП с участием двух автобусов случилось в Воронеже 30 сентября. По данным полиции, произошло все примерно в 16.17 на Ленинском проспекте в районе дома № 156. 40-летний водитель, управляя маршрутным ПАЗом № 26 а, выехал на встречку, где столкнулся с пассажирским автобусом «Неоплан». Им управлял 43-летний мужчина, транспорт следовал в Волгоград. После этого удара маршрутка столкнулась еще и с «Газелью».

Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, в результате ДТП пострадали три пассажира ПАЗа. Мужчину и двух женщин доставили в больницу. Их личности устанавливаются. Также сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства и причины аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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