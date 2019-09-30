В Воронежской области прошло первое заседание суда с участием присяжных
На днях Рамонский суд вынес приговор в отношении 19-летнего Руслана Злобина, которого обвиняли в незаконном сбыте наркотиков с помощью интернета. Подсудимый воспользовался своим правом о рассмотрении его дела присяжными заседателями. Это первый в области процесс с участием коллегии присяжных.
- Как установлено судом, в августе 2018 года Злобин и его соучастник вступили между собой в преступный сговор, и, распределив роли, договорились совместно осуществлять незаконный сбыт наркотических средств, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.
С помощью «Телеграмма» подсудимый получал партию наркотика, расфасовывал его в индивидуальные пакеты и размещал в оговоренных местах в виде закладок. Эти адреса через интернет сообщал покупателям.
- При покупке очередной партии наркотиков в особо крупном размере возле с. Староживотинное Рамонского района Злобина задержали сотрудники полиции. Свою вину в совершенном преступлении он не признал, - рассказали в прокуратуре.
Вердикт присяжных был суров: Злобина признали виновным, но при этом заслуживающим снисхождения. Приговором Рамонского районного суда осужденному назначили девять лет исправительной колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU