В Воронежской области прошло первое заседание суда с участием присяжных

СЕГОДНЯ 17:31 2019-09-30T17:31:29+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях Рамонский суд вынес приговор в отношении 19-летнего Руслана Злобина, которого обвиняли в незаконном сбыте наркотиков с помощью интернета. Подсудимый воспользовался своим правом о рассмотрении его дела присяжными заседателями. Это первый в области процесс с участием коллегии присяжных.

- Как установлено судом, в августе 2018 года Злобин и его соучастник вступили между собой в преступный сговор, и, распределив роли, договорились совместно осуществлять незаконный сбыт наркотических средств, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

С помощью «Телеграмма» подсудимый получал партию наркотика, расфасовывал его в индивидуальные пакеты и размещал в оговоренных местах в виде закладок. Эти адреса через интернет сообщал покупателям.

- При покупке очередной партии наркотиков в особо крупном размере возле с. Староживотинное Рамонского района Злобина задержали сотрудники полиции. Свою вину в совершенном преступлении он не признал, - рассказали в прокуратуре.

Вердикт присяжных был суров: Злобина признали виновным, но при этом заслуживающим снисхождения. Приговором Рамонского районного суда осужденному назначили девять лет исправительной колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU