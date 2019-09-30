В Воронежской области сельские котельные передадут в концессию

СЕГОДНЯ 15:15 2019-09-30T15:15:27+03:00

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Сегодня на планерке в правительстве области глава департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Галина Смирнова рассказала, что ждет котельные, которые обслуживал воронежский филиал «Газпром теплоэнерго».

Объекты расположены в Воронеже, Борисоглебске и семи районах области, в которых они отапливали почти 100% сельских объектов. После того, как компания фактически ушла из Воронежской области, встал вопрос, что же делать с котельными и людьми, которые там трудились?

- В Воронеже объекты «Газпром теплоэнерго» переданы «Воронежтеплосети». В Верхнехавском и Россошанском районах, а также в Борисоглебске остались в ведении самой компании в текущем отопительном периоде. В Панинском, Рамонском, Семилукском, Острогожском, Калачеевском районах котельные перейдут к действующим МУПам, - рассказала Галина Смирнова.

- Там, где у нас коллективы этих котельных могли оказаться вне привязки к предприятию, они не должны потерять зарплату Люди должны получить оплату даже за время простоя, - отметил в свою очередь губернатор.

По словам Галины Смирновой, такая ситуация была в Острогожском районе:

- Там создано уже два предприятия, на которые людей приняли на работу

- Они за простой получили зарплату? – спросил глава региона.

- Они получили зарплату от «Газпром теплоэнерго», - отметила глава департамента.

- Хорошо, тогда нужно продолжать работы по сдаче этих котельных в концессию. Там, где можно эксплуатировать муниципальными предприятиями, это нужно продолжить. А там, где нет, передавать, - резюмировал Александр Гусев.

ИСТОЧНИК KP.RU