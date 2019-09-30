Двое воронежцев, организовавших налет с убийством, проведут в колонии по 16 лет

СЕГОДНЯ 15:13 2019-09-30T15:13:02+03:00

Они обчистили квартиру и вынесли более двух миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

Двух 37-летних воронежцев, Евгения М. и Евгения П. суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года. Приговор в законную силу пока не вступил.

Следствием и судом установлено, что ранним утром 26 июля 2017 года в квартиру многоэтажки по улице Остужева ворвались трое мужчин. В банде были те самые два Евгения и еще один человек – в отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство.

Грабители связали подручными средствами проживавших в квартире 32- летнюю женщину и ее 49-летнего знакомого. При этом мужчину сильно избили. Налетчики обыскали жилище и похитили более двух миллионов рублей, а также другие ценные вещи. После чего ушли.

От полученных повреждений 49-летний мужчина скончался на месте. 32-летняя хозяйка не пострадала.

В тот же день троица грабителей передала сумку с деньгами на хранение 57-летнему Андрею Ш. Ему они, конечно, похвастали о том, где раздобыли столько денег. На предварительном следствии Андрею Ш. было предъявлено обвинение в укрывательстве особо тяжких преступлений (ст. 316 УК РФ). Однако суд преследование прекратил в связи с истечением срока давности.

Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СК РФ Андрей Шевелев рассказал, что на предварительном следствии Евгений П. и Евгений М. вину признали частично, пояснив, что никого не убивали и убивать не хотели, а Андрей Ш. вину признал полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU