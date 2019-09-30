2019-09-30T14:28:42+03:00
Общество

Губернатор распорядился о пуске тепла в дома воронежцев

Его слова относятся к УК, но жители сами могут решить, когда нужно затопить
Татьяна МИСТЮКОВА
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Топить или не топить, жители могут выбрать сами. Но УК должны быть готовы в любом случае.Топить или не топить, жители могут выбрать сами. Но УК должны быть готовы в любом случае.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА
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Сегодня на планерке в правительстве области губернатор Александр Гусев распорядился о полноценном старте отопительного сезона:

- Нужно договориться с управляющим компаниями и подать тепло или хотя бы провести циркуляцию в жилом секторе, - отметил глава региона.

В свою очередь, глава департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Галина Смирнова напомнила, что котельные фактически уже прошли пуск – еще на прошлой неделе начали отапливать социальные объекты.

- То есть сами котельные заработали, сейчас идет вопрос о том, чтобы тепло пустить в дома. Мы сегодня начинаем работать с управляющими компаниями вместе с государственной жилищной инспекцией, чтобы систему начали заполнять. Все будет зависеть от оперативности УК, и, конечно, от пожеланий жителей. Принять решение жильцы дома могут на общем собрании. Там, где они будут говорить, что им тепло и пускать отопление нужно не сейчас, а к концу недели, такое решение будет принято. Но с сегодняшнего дня все УК начинают работы по заполнению систем.

Однако жителям 121 дома радоваться рано. Тепло к ним придет позже, чем к остальным:

- Речь идет о 121 доме, где продолжается ремонт системы отопления. Объекты находятся в Воронеже и Калаче. Работы должны закончиться до 10 октября. После проведут опрессовку системы отопления и подадут тепло, - пояснила Галина Смирнова.

Кроме того, по ее словам, пока только 10% котельных получили паспорта готовности. Их выдает Ростехнадзор параллельно с пуском тепла. Планируется, что до установленного срока все тепло-энергетические объекты их получат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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