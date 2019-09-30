Воронежец наказал автомобилистку за неудачную парковку с помощью камня

СЕГОДНЯ 14:04 2019-09-30T14:08:09+03:00

Теперь рискует отправиться в колонию на пять лет

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Выбитые стекла, свернутые зеркала и вмятины на кузове увидела 41-летняя хозяйка "Митсубиши-Аутлендер", когда подошла к своему автомобилю. Машина стояла во дворе на улице Димитрова. Женщина сразу же обратилась в полицию. Ущерб оценила в 84 тысячи рублей.

Вскоре предполагаемого участника преступления задержали. 58-летний мужчина признался в содеянном и объяснил, зачем повредил машину. Оказалось, он хорошенько выпил и пошел по своим делам. На пути стоял кроссовер. Мужчина разозлился, что машина загораживает дорогу, схватил камень и принялся выплескивать эмоции.

Как сообщают в ГУ МВД по Воронежской области, по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" подозреваемому грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU