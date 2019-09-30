В Воронежской области попавшийся пьяным водитель пытался откупиться за 25 тысяч

СЕГОДНЯ 13:43 2019-09-30T13:43:38+03:00

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33-летний водитель из Верхнемамонского района заработал уголовное дело, пытаясь уйти от административного. 25 сентября мужчина сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и попался инспектору ГИБДД. Полицейский составил в отношении нарушителя протокол.

На следующий день молодой человек пришел в районное отделение полиции и предложил его начальнику взятку за прекращение административного дела. Полицейский от денег отказался, напомнив мужчине об уголовной ответственности за дачу взятки. Однако нарушителя это не остановило: он вернулся с намерением решить свой вопрос. И снова попытался оставить на столе начальника отделения конверт с 25 тысячами рублей. После этого полицейский сообщил о преступлении в дежурную часть.

В отношении нарушителя ПДД возбудили еще и уголовное дело по статье «покушение на дачу взятки». Мужчина признался в совершении преступления. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU