В Воронежской области попавшийся пьяным водитель пытался откупиться за 25 тысяч
33-летний водитель из Верхнемамонского района заработал уголовное дело, пытаясь уйти от административного. 25 сентября мужчина сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и попался инспектору ГИБДД. Полицейский составил в отношении нарушителя протокол.
На следующий день молодой человек пришел в районное отделение полиции и предложил его начальнику взятку за прекращение административного дела. Полицейский от денег отказался, напомнив мужчине об уголовной ответственности за дачу взятки. Однако нарушителя это не остановило: он вернулся с намерением решить свой вопрос. И снова попытался оставить на столе начальника отделения конверт с 25 тысячами рублей. После этого полицейский сообщил о преступлении в дежурную часть.
В отношении нарушителя ПДД возбудили еще и уголовное дело по статье «покушение на дачу взятки». Мужчина признался в совершении преступления. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU