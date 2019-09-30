2019-09-30T12:54:38+03:00
Общество

Воронежская УК заплатит 100 тысяч за разрушенные дымоходы и сквозную трещину в стене

Суд наказал «управленцев» за бездействие и игнорирование предписания ГЖИ
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГЖИфото с сайта ГЖИ
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Штраф в размере 100 тысяч рублей выписал УК Ленинского района районный суд по иску государственной жилинспекции Воронежской области. Контролирующая организация еще в апреле 2019 года в ходе внеплановой проверки выявила несколько грубых нарушений в содержании дома №40 по улице Донбасской.

В частности, при обследовании крыши и чердака инспектор обнаружил разрушение оголовков и вентиляционных труб, что нарушало тягу и создавало угрозу жизни жильцов дома.

- Управляющей организацией АО «УК Ленинского района» не обеспечено исправное состояние отделочного покрытия стен лестничных клеток двух подъездов, - сообщает ГЖИ. - Защитный слой бетона козырьков входных групп подъездов разрушен, арматура оголена, что может привести к падению конструкций и угрожает безопасности граждан.

Вдобавок ко всему, в стене здания пролегла сквозная трещина, наблюдение за которой УК не ведет.

По итогам проверки ГЖИ выдала УК предписание, которое компания в установленный срок не исполнила: повторная проверка подтвердила, что ничего не изменилось. После этого инспекция составила протокол и обратилась в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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