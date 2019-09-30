"Оргия праведников" отметит в Воронеже 20-летие группы

СЕГОДНЯ 12:47 2019-09-30T12:47:54+03:00

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5 октября в столицу Черноземья с юбилейным концертом приедет группа "Оргия праведников". Коллектив отметит свое двадцатилетие с воронежскими поклонниками. 20 лет их творчество удивляет и потрясает, вызывает яростное отторжение одних и почти религиозную преданность других. Весь объем человеческой культуры - материал для построения их фантастических композиций, тысячи поклонников по всей стране, среди которых доктора философии и выпускники консерваторий, богословы и политики. Поистине "Оргия праведников" - это больше чем музыка, это воплощенный в музыке внутренний взрыв, меняющий человека навсегда!

Юбилейный концерт пройдет в клубе Station Mir в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU