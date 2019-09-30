2019-09-30T12:26:18+03:00
Звезды

Инна Чурикова в Воронеже будет играть спектакли два дня подряд

В конце ноября артисты представят новогоднюю комедию
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото предоставлено организаторамифото предоставлено организаторами
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25 и 26 ноября в театре оперы и балета покажут комедию "Старая дева" по известной пьесе Надежды Птушкиной "Пока она умирала".

Это невероятная новогодняя история, трогательная и сентиментальная, в которой герой перепутав адрес, попадает в квартиру, где проживают две очаровательные женщины, 50-летняя «старая дева», давно потерявшая надежду устроить личную жизнь, и ее мать, многие годы прикованная к постели, умирающая старушка. Случайное знакомство переворачивает не только прежнее существование двух дам, но и жизнь старого холостяка, баловня женских сердец. С этой минуты их жизнь наполнилась смыслом, потому что любовь творит чудеса.

В комедии играют известные актеры Инна Чурикова, Александр Михайлов, Екатерина Васильева, которая уже исполняла роль старушки в фильме "Приходи на меня посмотреть", поставленном по пьесе Птушкиной.

25 и 26 ноября в театре оперы и балета в 19.00 (12+).

ИСТОЧНИК KP.RU

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