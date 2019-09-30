2019-09-30T09:36:33+03:00
Авто

Обзор авторынка: в Воронеже на 4,5% выросла цена кроссоверов

При этом спрос наиболее сильно вырос на БМВ Х5
Станислав ШЕВЧЕНКО
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827 тысяч рублей - такова, по данным "Авито Авто", средняя цена кроссовера на вторичном рынке нашего города. В целом автомобили этого сегмента за год выросли в цене на 4,5%. Однако некоторые модели все-таки продемонстрировали падение.

Самым популярным кроссовером остается самый недорогой - "Лада 4x4". За год цена старушки-"Нивы" подтянулась вверх аж на 13%! Средний показатель - 234 тысячи рублей. Ее тезка - "Шевроле-Нива" - заняла вторую строчку рейтинга. Ценник - 347 тысяч рублей. Это плюс 1,5% от данных прошлого года. Оставшиеся позиции в десятке самых популярных моделей занимают БМВ Х5, "Киа-Спортейж", "Фольксваген-Туарег", "Тойота-Рав-4", "Митсубиши-Аутлендер", "Рено-Дастер", "Ниссан-Кашкай". Такой вот удивительный сегмент, где "Нива" конкурирует с "Туарегом".

- Из десяти самых популярных моделей наиболее сильно спрос вырос на БМВ X5 - на 16,3%. Самое сильное падение спроса – на "Ниссан-Кашкай" (на 20,3%), - добавляют аналитики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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