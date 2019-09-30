2019-09-30T08:38:13+03:00
Общество

Воронежская учительница вошла в число 15 лучших педагогов России

Впереди - еще два конкурсных испытания
Виктор ПАВЛОВ
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Фото предоставлено департаментом образования.Фото предоставлено департаментом образования.
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Педагог из Воронежа стала лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель года России». Об этом сообщили в областном департаменте образования.

28 сентября в Грозном объявили имена 15 лауреатов конкурса. В число лучших вошла учитель русского языка и литературы Анастасия Василевская. Она работает в воронежской школе № 80. Анастасии предстоит пройти два конкурсных испытания: "Мастер-класс" и "Образовательный проект".

- У нас за последние десять лет было два лауреата - Евгений Древаль, учитель немецкого языка школы №75 в 2012 году, и Ирина Каминская, учитель математики гимназии имени Басова в 2014 году. Мы, конечно же, будем "держать кулачки" за нее. Войти в "пятнашку" - это уже невероятная победа", - рассказала Лилия Байкова, начальник отдела оценки деятельности педагогических работников ГБУ ДПО "Институт развития образования".

По данным сайта школы №80, Анастасия Василевская закончила филфак ВГПУ. Ее стаж педагогической работы - 5 лет. Проводит не только уроки русского и литературы, но и, например, классные часы по здоровому питанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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