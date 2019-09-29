В Воронеже заслуженная артистка России проведет бесплатный мастер-класс по актерскому мастерству
Воронежцев приглашают на бесплатный мастер-класс заслуженной артистки России Елены Гладышевой, радующей публику своим мастерством на сцене театра драмы имени Кольцова. Акция пройдет в рамках программы «Школа Театр».
Елена Ивановна расскажет, как поставить правильную дикцию, проведет упражнения на внимательность и умение работать в команде. Также участники мастер-класса получат возможность сыграть необычные роли.
Мастер-класс будет полезен не только начинающим актерам, но и тем, кто страдает от зажатости, излишней скромности, дефектов речи и мечтает избавиться от них.
Акция стартует в 19.30 по адресу: улица Орджоникидзе, 6. Для участия обязательна регистрация по этой ссылке
ИСТОЧНИК KP.RU