2019-09-29T11:23:30+03:00
Происшествия

В Воронеже полицейские раскрыли ограбление на крыше

Мужчина избил собутыльника и отобрал у него мобильник и золотое кольцо
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Разбойник отправился в СИЗО. За решеткой он может провести десять лет.Разбойник отправился в СИЗО. За решеткой он может провести десять лет.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Помните жуликов, которых пугал Карлсон в легендарной детской книге шведской писательницы Астрид Линдгрен? Похожая история, только без вмешательства симпатичного толстого человечка, случилась на одной из крыш микрорайона Березовая Роща.

Сначала разыгрывалась классическая сцена, называющаяся «соображаем на троих». Двое парней познакомились с 18-летним юношей и уговорили его пойти выпить с ними на одну из местных крыш. Молодой человек согласился. На крыше один из новых знакомых накинулся на него, жестоко избил и отнял мобильник и золотое кольцо. Ограбленный юноша пошел в полицию и рассказал о своих бедах оперативникам.

Стражи порядка вскоре задержали в Центральном районе по подозрению в преступлении 24-летнего воронежца. Он признал свою вину и рассказал, что хотел продать похищенные вещи. Мобильник и золотое кольцо изъяли у него при обыске.

- Молодому человеку предстоит отвечать перед судом по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», его отправили в следственный изолятор. Грабителю грозит до десяти лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В управляющей компании объяснили, почему в воронежском доме загорелись батареи
В Воронеже заслуженная артистка России проведет бесплатный мастер-класс по актерскому мастерству
Очевидцы: в Воронеже мужчина на квадроцикле сбил людей на остановке
В Воронежской области ночью в авариях погибли двое мужчин
На одной из улиц Воронежа номера домов стали писать краской на стенах
Во время матча «Факела» и «Арсенала» фанаты уничтожили 111 кресел на трибунах воронежского стадиона
В Воронеже начали распространять сообщения о новой забастовке водителей маршруток
В Воронежской области ночью некто угнал лошадь
Житель Воронежской области через суд пытался оспорить отцовство
Воронежцы заметили наибольшие позитивные изменения в дорожной сфере, благоустройстве и спорте
70-летнему пенсионеру из Воронежской области за порох в доме грозят до 5 лет тюрьмы
Рейс из Воронежа в Анталью задержали более чем на два с половиной часа
Воронежец лишился денег с карты из-за «сотрудника банка»
В Воронеже четыре маршрутных автобуса подряд проехали на красный сигнал светофора
В Воронежской области 18-летний водитель разбился, влетев в столб на иномарке
На матч казахстанского «Номада» и воронежского «Бурана» пришло всего 95 зрителей
В Воронеже ищут подрядчиков для возведения 8 пристроек к детским садам
Житель Воронежской области ограбил гостью и вытолкал ее за дверь
Отопительный сезон-2019: уже 90% школ и детсадов Воронежа получили тепло
Следователи начали проверку по факту гибели воронежского рабочего в колодце
Новая улица Воронежа получила имя юного героя
В лобовом столкновении "десятки" и фуры на воронежской трассе погибли двое
В Воронеже собственника сети заправок "Калина-Ойл" приговорили к реальному сроку