В Воронеже полицейские раскрыли ограбление на крыше

СЕГОДНЯ 11:23 2019-09-29T11:23:30+03:00

Разбойник отправился в СИЗО. За решеткой он может провести десять лет. Фото: из архива «КП»

Мужчина избил собутыльника и отобрал у него мобильник и золотое кольцо

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Помните жуликов, которых пугал Карлсон в легендарной детской книге шведской писательницы Астрид Линдгрен? Похожая история, только без вмешательства симпатичного толстого человечка, случилась на одной из крыш микрорайона Березовая Роща.

Сначала разыгрывалась классическая сцена, называющаяся «соображаем на троих». Двое парней познакомились с 18-летним юношей и уговорили его пойти выпить с ними на одну из местных крыш. Молодой человек согласился. На крыше один из новых знакомых накинулся на него, жестоко избил и отнял мобильник и золотое кольцо. Ограбленный юноша пошел в полицию и рассказал о своих бедах оперативникам.

Стражи порядка вскоре задержали в Центральном районе по подозрению в преступлении 24-летнего воронежца. Он признал свою вину и рассказал, что хотел продать похищенные вещи. Мобильник и золотое кольцо изъяли у него при обыске.

- Молодому человеку предстоит отвечать перед судом по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», его отправили в следственный изолятор. Грабителю грозит до десяти лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU