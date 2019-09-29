2019-09-29T09:55:26+03:00
Общество

На одной из улиц Воронежа номера домов стали писать краской на стенах

Большинство комментариев к посту об этой идее в соцсетях одобрительные
Артем ИЛЬИН
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Такие номера видно издалека.Такие номера видно издалека.Фото: "Мой и твой Воронеж".
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В паблике «Мой и твой Воронеж» появилось фото домов №№ 15 и 17 по улице Щорса, расположенной в Левобережном районе. Здания выглядят как новенькие. А еще на них нет аншлагов, номера домов нанесены краской – в одном случае белой, в другом – темно-зеленой.

В комментариях обсуждают идею заменить аншлаги такими вот рисованными номерами. Большинство пользователей были бы не против, чтобы такая практика была повсеместной. Аншлаги порой трудновато найти, а если нарисовать номера крупно, они будут видны издалека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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