На одной из улиц Воронежа номера домов стали писать краской на стенах

СЕГОДНЯ 09:55 2019-09-29T09:55:26+03:00

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В паблике «Мой и твой Воронеж» появилось фото домов №№ 15 и 17 по улице Щорса, расположенной в Левобережном районе. Здания выглядят как новенькие. А еще на них нет аншлагов, номера домов нанесены краской – в одном случае белой, в другом – темно-зеленой.

В комментариях обсуждают идею заменить аншлаги такими вот рисованными номерами. Большинство пользователей были бы не против, чтобы такая практика была повсеместной. Аншлаги порой трудновато найти, а если нарисовать номера крупно, они будут видны издалека.

ИСТОЧНИК KP.RU