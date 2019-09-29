В Воронеже новую улицу назвали именем пионера-героя

СЕГОДНЯ 09:14 2019-09-29T17:07:04+03:00

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Новой улице, расположенной недалеко от земельного участка № 3 по улице Преображенская в Коминтерновском районе, присвоили имя пионера Славы Алексеева. Об этом сообщили в мэрии Воронежа.

Семья Славы Алексеева жила в нынешнем тихом центре Воронежа - на углу улиц Малой Смоленской и Сакко и Ванцетти. Отец и старший брат с начала Великой Отечественной пошли на фронт и погибли. Слава должен был учиться в 8 классе, но тоже пошел воевать. Он участвовал в боях за Воронеж у Чернавского моста в июле 1942 года, спас тяжелораненого красноармейца, ходил в разведку, был проводником наших танков. Благодаря информации, добытой Славой, наши танкисты разгромили вражескую батарею и выбили фашистов из двух кварталов Воронежа.

Слава Алексеев чудом уцелел после гибели взвода и стал сыном 233 полка конвойных войск НКВД, а потом 475 танкового батальона. Он воевал в Сталинграде и во Львове. Точной даты и места смерти героя не знают даже родственники. Они предполагают, что Слава погиб в 1944 - 1946 годах.

В Центральном парке на братской могиле выгравировано имя пионера-героя. Теперь оно появится и на аншлагах новой улицы, когда ее построят.

ИСТОЧНИК KP.RU