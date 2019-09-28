Во время матча «Факела» и «Арсенала» фанаты уничтожили 111 кресел на трибунах воронежского стадиона

СЕГОДНЯ 20:21 2019-09-28T20:21:07+03:00

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Руководство Центрального стадиона профсоюзов оценивает ущерб от действий фанатов «Факела» и тульского «Арсенала» в 58 тысяч рублей. В общей сумме болельщики обеих команд во время матча 1/16 Кубка России по футболу уничтожили 111 кресел на трибунах воронежского стадиона. Об этом 28 сентября сообщили в Instagram «central_arena».

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу туляков. После удаления Косянчука в концовке встречи гости все же додавили – уже в добавленное время подачу замкнул точным ударом головой Беляев.

На матче присутствовало более 7 тысяч болельщиков. Особенно активными, конечно же, были фанатские сектора. В перерыве матча даже произошел неприятный инцидент. После того, как воронежцы сравняли счет в конце первого тайма, фанаты зажгли много пиротехники. Загорелось сидение. В итоге пожарные не только потушили трибуны, но и облили водой фанатов воронежского «Факела».

ИСТОЧНИК KP.RU