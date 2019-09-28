2019-09-28T18:28:35+03:00
Происшествия

В Воронежской области ночью некто угнал лошадь

Хозяева просят помочь в поиске своего любимца
Олег ИВАНОВ
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К сожалению, найти угонщиков не простоК сожалению, найти угонщиков не просто
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Жительница Воронежской области Валерия в социальных сетях обратилась к воронежцам с просьбой помочь найти карачаевскую лошадь буланой масти. В ночь с 19 на 20 сентября животное кто-то угнал. Девушка просит всех, кто обладает какой-либо информацией, позвонить по телефону 8(900)926-63-63.

- Кобыла была травмирована, сильно хромает на заднюю правую ногу. Если кому-то известно ее место, нахождения прошу сообщить за вознаграждение в 5000 рублей. Лошадь очень любима всей семьей, очень хотим вернуть ее домой, - обращается Валерия.

Хозяева знают, что лошадь вели по траве до асфальта, а дальше следов, к сожалению, найти не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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