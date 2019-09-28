2019-09-28T17:28:25+03:00
Общество

Житель Воронежской области через суд пытался оспорить отцовство

Он заставил 10-летнего ребенка сдавать ДНК-тест, но так ничего и не добился
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Истец просил исключить из актовой записи о рождении ребенка запись о нем, как об отцеИстец просил исключить из актовой записи о рождении ребенка запись о нем, как об отцеФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

В июне 2004 года у жителя Таловского района сложились «интимные отношения» с женщиной - она гостила несколько дней в доме, где тот жил вместе с матерью. Вечной любви и верности никто никому не обещал. Жить вместе эта парочка тоже не собиралась. Так что, когда через несколько дней любовница уехала, мужчина наверняка долго не унывал.

Вот только спустя некоторое время его пассия сообщили о беременности. Она приехала перед родами, уверяла мужчину и его мать, что это его ребенок, и он должен дать малышу свою фамилию. Однако тот все-равно сомневался, что является биологическим отцом.

- После рождения ребенка было оформлено установление отцовства в отделе ЗАГС, малышу была присвоена фамилия отца. Совместная жизнь не сложилась, и ответчица с ребенком уехала, - сообщили в пресс-службе Таловского районного суда.

Однако мужчина так просто эту историю не оставил. Недавно он обратился в суд с иском: требовал, чтобы бывшая его возлюбленная добровольно прислала образцы ДНК ребенка для проведения анализа, но она категорически отказывалась.

Истец просил исключить из актовой записи о рождении ребенка запись о нем, как об отце, заменить фамилию и отчество ребенка.

- В соответствии со ст.52 СК РФ, запись родителей в книге записей рождений может быть оспорена, - пояснили в суде.

В судебном заседании выслушали в том числе ребенка, достигшего уже 10 лет. Он рассказал, что со слов матери ему известно, что истец является его отцом, но его он не знает и никогда не видел. Для подтверждения был сдан образец ДНК.

- Была назначена судебная молекулярно-генетическая экспертиза. У истца и ответчика с ребенком были отобраны образцы биоматериала в медицинских центрах, расположенных в непосредственной близости к месту их проживания. Образцы были направлены в лабораторию экспертного учреждения для проведения экспертизы, - рассказали в суде.

Результаты исследования показали, что биологическое отцовство истца в отношении ребенка подтверждается на 99.9999%. Как сообщили 26 сентября в пресс-службе Таловского суда, истцу отказали в удовлетворении требований об оспаривании отцовства. Решение обжаловано не было и вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области ночью некто угнал лошадь
Воронежцы заметили наибольшие позитивные изменения в дорожной сфере, благоустройстве и спорте
70-летнему пенсионеру из Воронежской области за порох в доме грозят до 5 лет тюрьмы
Рейс из Воронежа в Анталью задержали более чем на два с половиной часа
Воронежец лишился денег с карты из-за «сотрудника банка»
В Воронеже четыре маршрутных автобуса подряд проехали на красный сигнал светофора
В Воронежской области 18-летний водитель разбился, влетев в столб на иномарке
На матч казахстанского «Номада» и воронежского «Бурана» пришло всего 95 зрителей
В Воронеже ищут подрядчиков для возведения 8 пристроек к детским садам
Житель Воронежской области ограбил гостью и вытолкал ее за дверь
Отопительный сезон-2019: уже 90% школ и детсадов Воронежа получили тепло
Следователи начали проверку по факту гибели воронежского рабочего в колодце
Новая улица Воронежа получила имя юного героя
В лобовом столкновении "десятки" и фуры на воронежской трассе погибли двое
В Воронеже собственника сети заправок "Калина-Ойл" приговорили к реальному сроку