Житель Воронежской области через суд пытался оспорить отцовство

СЕГОДНЯ 16:58 2019-09-28T17:28:25+03:00

Истец просил исключить из актовой записи о рождении ребенка запись о нем, как об отце Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Он заставил 10-летнего ребенка сдавать ДНК-тест, но так ничего и не добился

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В июне 2004 года у жителя Таловского района сложились «интимные отношения» с женщиной - она гостила несколько дней в доме, где тот жил вместе с матерью. Вечной любви и верности никто никому не обещал. Жить вместе эта парочка тоже не собиралась. Так что, когда через несколько дней любовница уехала, мужчина наверняка долго не унывал.

Вот только спустя некоторое время его пассия сообщили о беременности. Она приехала перед родами, уверяла мужчину и его мать, что это его ребенок, и он должен дать малышу свою фамилию. Однако тот все-равно сомневался, что является биологическим отцом.

- После рождения ребенка было оформлено установление отцовства в отделе ЗАГС, малышу была присвоена фамилия отца. Совместная жизнь не сложилась, и ответчица с ребенком уехала, - сообщили в пресс-службе Таловского районного суда.

Однако мужчина так просто эту историю не оставил. Недавно он обратился в суд с иском: требовал, чтобы бывшая его возлюбленная добровольно прислала образцы ДНК ребенка для проведения анализа, но она категорически отказывалась.

Истец просил исключить из актовой записи о рождении ребенка запись о нем, как об отце, заменить фамилию и отчество ребенка.

- В соответствии со ст.52 СК РФ, запись родителей в книге записей рождений может быть оспорена, - пояснили в суде.

В судебном заседании выслушали в том числе ребенка, достигшего уже 10 лет. Он рассказал, что со слов матери ему известно, что истец является его отцом, но его он не знает и никогда не видел. Для подтверждения был сдан образец ДНК.

- Была назначена судебная молекулярно-генетическая экспертиза. У истца и ответчика с ребенком были отобраны образцы биоматериала в медицинских центрах, расположенных в непосредственной близости к месту их проживания. Образцы были направлены в лабораторию экспертного учреждения для проведения экспертизы, - рассказали в суде.

Результаты исследования показали, что биологическое отцовство истца в отношении ребенка подтверждается на 99.9999%. Как сообщили 26 сентября в пресс-службе Таловского суда, истцу отказали в удовлетворении требований об оспаривании отцовства. Решение обжаловано не было и вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU