Воронежцы заметили наибольшие позитивные изменения в дорожной сфере, благоустройстве и спорте

СЕГОДНЯ 15:44 2019-09-28T15:44:54+03:00

Оптимистами же оказались только 3%, которые видят улучшение во всей жизни в целом Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

При этом 23% наших земляков не увидели ничего положительного ни в одной из сфер

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- В каких сферах жизни Воронежской области за последнее время произошли позитивные изменения? - с таким вопросом обратились специалисты института общественного мнения «Квалитас» к жителям нашего города.

Удивительно, но именно дороги, казалось бы, извечную проблему, с положительной точки зрения отметила большая часть респондентов - 35%. Еще 21% горожан оценили благоустройство дворов, парков, скверов, транспортных остановок и прочих мест общего пользования.

На третьем месте (18%) - физическая культура и спорт - но тут не совсем ясно, отмечали ли воронежцы именно то, что у них появилась возможность заниматься спортом или успехи профессионалов в этом деле. Еще 14% увидели положительные изменения в том, что стало больше культурных мероприятий.

Далее по нисходящей идут ответы: образование, медицина, транспортное обслуживание, жкх. Но эти варианты не набрали много голосов. В то же время целых 23% наших земляков не увидели положительных изменений ни в одной из сфер. Оптимистами же оказались только 3%, которые видят улучшение во всей жизни в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU