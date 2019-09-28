2019-09-28T14:50:48+03:00
Общество

70-летнему пенсионеру из Воронежской области за порох в доме грозят до 5 лет тюрьмы

Остается надеяться, что судья не даст столь пожилому человеку реальный срок
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

1466,7 грамма пороха - много это или мало? Да, взрывчатое вещество опасно и несомненно хранить его в таком количестве ни у себя дома, ни где либо еще не стоит. К тому же это незаконно. Но стоит ли из-за этого на 5 лет лишать свободы 70-летнего человека?

Ответ на последний вопрос должен дать суд. Однако именно такое максимальное наказание - 5 лет колонии - грозит 70-летнему жителю села Пески. Против него возбуждено уголовное дело «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Сейчас пенсионер находится под подпиской о невыезде.

В ОМВД Борисоглебска полицейские получили информацию, что это пенсионер хранит порох в доме в селе Третьяка. Устроили обыск и нашли в одной из жилых комнат банку с сыпучим веществом. Экспертиза подтвердила, что это порох. Зачем он нужен был пенсионеру? И как он и пользовался? Это, к сожалению, не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рейс из Воронежа в Анталью задержали более чем на два с половиной часа
Воронежец лишился денег с карты из-за «сотрудника банка»
В Воронеже четыре маршрутных автобуса подряд проехали на красный сигнал светофора
В Воронежской области 18-летний водитель разбился, влетев в столб на иномарке
На матч казахстанского «Номада» и воронежского «Бурана» пришло всего 95 зрителей
В Воронеже ищут подрядчиков для возведения 8 пристроек к детским садам
Житель Воронежской области ограбил гостью и вытолкал ее за дверь
Отопительный сезон-2019: уже 90% школ и детсадов Воронежа получили тепло
Следователи начали проверку по факту гибели воронежского рабочего в колодце
Новая улица Воронежа получила имя юного героя
В лобовом столкновении "десятки" и фуры на воронежской трассе погибли двое
В Воронеже собственника сети заправок "Калина-Ойл" приговорили к реальному сроку