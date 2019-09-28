70-летнему пенсионеру из Воронежской области за порох в доме грозят до 5 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 14:50 2019-09-28T14:50:48+03:00

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1466,7 грамма пороха - много это или мало? Да, взрывчатое вещество опасно и несомненно хранить его в таком количестве ни у себя дома, ни где либо еще не стоит. К тому же это незаконно. Но стоит ли из-за этого на 5 лет лишать свободы 70-летнего человека?

Ответ на последний вопрос должен дать суд. Однако именно такое максимальное наказание - 5 лет колонии - грозит 70-летнему жителю села Пески. Против него возбуждено уголовное дело «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Сейчас пенсионер находится под подпиской о невыезде.

В ОМВД Борисоглебска полицейские получили информацию, что это пенсионер хранит порох в доме в селе Третьяка. Устроили обыск и нашли в одной из жилых комнат банку с сыпучим веществом. Экспертиза подтвердила, что это порох. Зачем он нужен был пенсионеру? И как он и пользовался? Это, к сожалению, не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU