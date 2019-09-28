Рейс из Воронежа в Анталью задержали более чем на два с половиной часа

СЕГОДНЯ 13:28 2019-09-28T13:30:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Согласно электронному табло международного аэропорта Воронеж, 28 сентября вылет борта ZF-439, принадлежащего авиакомпании Azur Air, перенесли с 12:00 до 14:45. Воронежцы и гости города, выбравшие данный рейс, должны отправиться в Анталью с задержкой более чем в два с половиной час.

Самолет Boeing 737-900 пришлось задержать из-за позднего прибытия непосредственно в Воронеж. С чем была связана задержка не уточняется. Интересно, что с такой проблемой столкнулся не только воронежский аэропорт. Например, 28 сентября самолет авиакомпании Azur Air вылетел из Тюмени в Анталью с опозданием более чем на пять часов. И опять же причина в позднем прибытии лайнера в Россию.

Другие рейсы на турецкий курорт из Воронежа в эти выходные, опять же согласно электронному табло, должны вылететь без задержек.

ИСТОЧНИК KP.RU