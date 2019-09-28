В Воронеже четыре маршрутных автобуса подряд проехали на красный сигнал светофора

СЕГОДНЯ 11:40 2019-09-28T11:40:16+03:00

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- Улица Новосибирская. Вот так соблюдают ПДД водители маршруток в Воронеже. А ведь в автобусах пассажиры, на дорогах пешеходы, а за рулем.... Последнее время все чаще эта тема обсуждается, вроде и меры принимаются, а изменений ситуации в лучшую сторону не наблюдается, - такое сообщение в социальных сетях оставила Надежда Бедарева. Она опубликовала запись с видеорегистратора, на которой видно, как четыре маршрутных автобуса подряд проехали на красный сигнал светофора.

Судя по дате на данном ролике, все произошло 26 сентября примерно в 13.50. Первым несколько нерешительно нарушил правила водитель автобуса №59а. Следом за «ПАЗиком» выскочила и другая маршрутка №49. Их примеру уже на большей скорости последовал и человек, сидевший за рулем №26а. Удивительно, что четвертый автобус, также нарушивший правила, был того же маршрута №26а. Возникает вопрос, куда же спешили водители? Или они устроили соревнование между собой? Благо, на пешеходном переходе в этот момент никого не было.

Напомним, до этого в Воронеже водителя маршрутного автобуса «№5а» оштрафовали за грубое нарушение правил.

ИСТОЧНИК KP.RU