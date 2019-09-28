2019-09-28T10:07:34+03:00
Происшествия

В Воронежской области 18-летний водитель разбился, влетев в столб на иномарке

Инспекторы сейчас устанавливают все детали аварии
Олег ИВАНОВ
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Авария произошла 27 сентября в 6.50Авария произошла 27 сентября в 6.50Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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27 сентября в 6.50 в селе Курбатово Семилукского района 18-летний водитель автомобиля «Киа-Рио», местный житель, влетел в столб. Вероятно, молодой водитель не справился с управлением. В результате ДТП от полученных травм парень скончался на месте. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Всего в нашем регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 134 ДТП, из них в областном центре – 96, на федеральных трассах - 6, в районах области – 32. В 6 ДТП травмы различной степени тяжести получили 6 человек, 3 человека погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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